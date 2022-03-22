أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 22-3-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 22-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.103 مليار جنيه.



إيقاف تداول 4 أسهم إيقاف تداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أم بي للهندسة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، شركة النصر للأعمال المدنية، سماد مصر (ايجيفرت).

البورصة تربح 7.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.103 مليار جنيه. البورصة تربح 7.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 747.103 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 549.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.98 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.97 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.84% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.63%، والعرب على 11.53% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.04% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.95%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 269.6 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 43.1 مليون جنيه، 53.2 مليون جنيه، 6.98 مليون جنيه، 132.4 مليون جنيه، 34.1 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 11663 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2002 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 14085 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4604 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 3009 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 4765 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

لجنة القيدقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على نقل التعامل على أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز من نظام القبول الألى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة الى نظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة وتطبيق أحكام المادتين (9) و (10) من الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة. لجنة القيدقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على نقل التعامل على أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز من نظام القبول الألى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة الى نظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة وتطبيق أحكام المادتين (9) و (10) من الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.2 مليون سهم، 50 ألف سهم، 12 مليون سهم، 20 مليون سهم، 40 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 200 ألف سهم، 722 ألف سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.2 مليون سهم، 50 ألف سهم، 12 مليون سهم، 20 مليون سهم، 40 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 200 ألف سهم، 722 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 12 مليون سهم، 20 مليون سهم، 40 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى عدد 700 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 355 ألف سهم خزينة، تمثل 0.64% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 1.46 مليون سهم خزينة.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات بلغت 41.4 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 44.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 6.6%، وبلغ صافي الخسائر 43.3 مليون دولار مقابل 63.97 مليون دولار بنسبة انخفاض 32%.

وأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، زيادة قيمة الإيرادات بنسبة 5.1% إلى 3,542.9 مليون دولار وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 3.3٪ لتصل إلى 204.4 دولار في نهاية عام 2021 ومقارنة بالعام السابق، وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 43.2% إلى 37.1 مليون دولار في الربع الرابع 2021 و 24.9% إلى 113.4 مليون دولار في نهاية عام 2021

وزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 12.0% لتصل إلى 6.1 مليار دولار وزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 10.3% لتصل إلى مبلغ 8.9 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021.





الرقابة المالية أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها مشروع عرض شراء اجباري منافس المقدم من شركة قنديل للزجاج للاستحواذ حتى عدد 15 مليون بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الوطنية للزجاج والبلور، وبسعر نقدي يبلغ 2 جنيه للسهم وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم راس مال الشركة المستهدفة بالعرض وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.





جهينة قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن المساهم محمد عبد الله الدغيم ينفي ما تردد عن بيع حصته غير المباشرة في الشركة، وينفي وجود مستشار مالي خاص به.