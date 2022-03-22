الدولار يواصل رحلة الارتفاع.. تعرف على أسعار البيع والشراء في البنوك اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

واصل سعر صرف الدولار الارتفاع أمام الجنيه في تعاملات اليوم الثلاثاء 22 مارس، وسجل متوسط الشراء 18.45جنيها، و18.55 للبيع.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك مصر: 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك الإسكندرية: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك القاهرة: 18.45 جنيه للشراء، و18.55جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

البنك التجاري الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك كريدي أجريكول: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك البركة: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

بنك قناة السويس: 18.45 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، بزيادة 28 قرشا.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 17.75 جنيه للشراء، و17.82 جنيه للبيع بزيادة 73 قرشا.

وكان سعر صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري قد حققت ارتفاعات متلاحقة خلال تعاملات أمس الاثنين 21 مارس بعد قرار البنك المركزي بزيادة الفائدة بنسبة 1%، حيث سجل سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا كبيرا بنهاية تعاملات أمس ليصل إلى 18.25جنيها بزيادة نسبتها 16٪

وقرر بنكا الأهلي ومصر، طرح شهادة ادخار جديدة مدتها سنة واحدة بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 18%، وذلك على خلفية قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الإستثنائي برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، إن القرارات الجديدة المتعلقة بالسياسة النقدية، كان لها ردود أفعال دولية إيجابية جداً، موضحا أهمية اتخاذ هذه القرارات لحماية المقدرات المالية للبلاد.

وأوضح عامر أن هذه القرارات كان لها هدفان رئيسيان، هما الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، وكذا الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي، من أجل تأمين احتياجات المجتمع المصري، في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة.

ولفت إلى أن الأهمية الأولى للبنك المركزي تتمثل في توفير السيولة، ومن منطلق السياسة النقدية كان لابد أن تتسق مع المتطلبات الدولية، لدى الأسواق الدولية وشركائنا الدوليين، الذين نحتاجهم في تمويل جزء كبير من احتياجاتنا.

وأضاف أن الحركة في أسعار الصرف كانت عملية تصحيح، فسعر الصرف في مصر محرر، وبالتالي يعكس الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم ومصر، ونحن جزء من العالم.