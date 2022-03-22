شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وأستراليا تبحثان سبل تعزيز التعاون بمختلف المجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأسترالية في مجلس الشورى اجتماعاً برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة بن عبدالعزيز الربيعة مع سفير دولة أستراليا لدى المملكة مارك دونوفان، وذلك في مقر المجلس بالرياض اليوم.

وأكد الاجتماع - الذي حضره عددٌ من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة- أهمية العلاقات التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وأستراليا، كما بحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين لا سيما الثقافية والتعليمية.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على المستوى البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الأسترالي، مؤكدين أهمية تفعيل الزيارات المتبادلة بين لجنتي الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى والبرلمان الأسترالي.

الجدير بالذكر أن لجان الصداقة البرلمانية السعودية تهدف إلى تنمية وتوثيق روابط الصداقة والتواصل بين المجلس، والمجالس والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز علاقات المملكة خارجياً، ولتحقيق قدر أكبر من التواصل والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية على الصعيدين الإقليمي والدولي.