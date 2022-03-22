شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ والبيض فى مصر اليوم.. 37 جنيها للكيلو فى أرض المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الفراخ البيضاء بالأسواق وسوق الجملة، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء 37 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل إلى المستهلك بسعر يبدأ من 42 جنيها ويختلف من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، حيث يضاف على هذه الأسعار تكاليف الشحن ومكاسب التجار.





سعر الدواجن اليوم الثلاثاء:سعر الابيض 37 جنيها بالمزرعة

سعر الساسو 38 جنيها بالمزرعة

كتكوت ابيض 7.25_7.5 جنيه

كتكوت ساسو 3.5 _ 3.75 جنيه

امهات بيضاء 26 جنيها

وعن أسعار البيض في الأسواق، تسجل كرتونة البيض الأبيض 52.5 جنيه للكرتونة والبيض الأحمر يسجل 54.5 جنيها للكرتونة، والبيض البلدي 53 جنيها، وهذه الأسعار تعبر عن أسعار الجملة والمزارع وليس السعر النهائي للمستهلكين.