شكرا لقرائتكم خبر عن "التخطيط" و"القومى للحوكمة" يطلقان المرحلة الثانية من مبادرة "كن سفيرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت اليوم الثلاثاء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي للوزارة- الدفعة الثانية من مبادرة "كُن سفيرًا" 2022 للتنمية المستدامة بهدف بناء القدرات الوطنية للشباب وزيادة الوعي بمجال التنمية المستدامة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن مبادرة "كُن سفيرًا" تتميز بجمعها لعدد من القيم، كما تحقق عددًا من الاعتبارات التي توليها الدولة المصرية أهمية قصوى منها تعزيز جهود الدولة لتأهيل الكوادر البشرية القادرة على قيادة جهود التنمية في إطار التوسع في الاستثمار في البشر، إلى جانب مشاركة نخبة من الشباب المصري من جميع المحافظات المصرية في المبادرة وهو ما يؤكد حرص الدولة على نشر الوعي التنموي في كافة الأقاليم المصرية تعزيزًا لجهود تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تمثل ركيزة أساسية لرؤية مصر 2030، وكذلك توجه الدولة وجهودها لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

من جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن مبادرة "كُن سفيرًا" تهدف إلى نشر فكر الاستدامة بين الشباب من خلال سلسلة من الدورات التدريبية متضمنة أنماط التنمية، وخلفية عن تطور الفكر البيئي في العصر الحديث، والتعريف بمفهوم التنمية المستدامة العادلة والشاملة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبعض المفاهيم الآخرى مثل الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري كآليات لتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة السياسات التمكينية والفرص والتحديات التي تواجه مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في رؤية مصر 2030، ودور مؤسسات الدولة وفئات المجتمع من أجل الوصول لتلك الأهداف.

وأكدت شريف أن المبادرة يتم فيها مراعاة بعد النوع الاجتماعي ودمج ذوى الهمم، مشيرة إلى إعداد دليل تدريبي لمبادرة "كُن سفيرًا"، ودليل لمصطلحات الحوكمة والتنمية المستدامة تم اتاحتهما على الموقع الإلكتروني للمعهد.

وللالتحاق بالمبادرة من خلال ملء الاستمارة المتاحة على المنصة التعليمية للمعهد "استدامة" حتى 1 أبريل 2022، على أن تتوافر في المتقدم عدد من الشروط هي، أن يتراوح سن المتقدم من 18 - 35 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل أن يكون المتقدم شارك في بعض الأنشطة التطوعية أو الأنشطة الطلابية بالجامعة، كما يفضل أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن التنمية المستدامة وأهميتها. ويتعين على المتقدم تسجيل مقطع فيديو لا تتجاوز مدته خمسة دقائق للتعريف عن نفسه ومؤهلاته العلمية والهدف الرئيسي للالتحاق بالمبادرة، وماذا سيقدم للمجتمع بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

وتنقسم مبادرة كُن سفيرًا" إلى ثلاثة مستويات أساسية هي المستوى التمهيدي والذي تتم الدراسة فيه من خلال منصة التدريب الالكتروني "استدامة" ويتضمن التعريف ببعض المهارات الشخصية ومباديء التنمية المستدامة، عن طريق التدريب على 10 برامج تدريبية هي كتابة السيرة الذاتية، فن الخطابة، بناء فرق العمل، التسويق، والتسويق الذاتي، إدارة الوقت، الذكاء العاطفي، فن التفاوض بالإضافة إلى برنامج تدريي للتعريف بمبادئ التنمية المستدامة، والتمويل المستدام، ثم المستوى التخصصي ويتضمن عدد 11 محاضرة لعدد من الخبراء والمتخصصين في مختلف محاور التنمية المستدامة منها الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، والحوكمة، والمدن الذكية، التمويل المستدام، والصحة والتوجهات المستقبلية، وأخيرًا المستوى الاحترافي والذي يتضمن تأهيل المتدربين من خلال برنامج "تدريب المدربين TOT" ليصبحوا سفراء للتنمية المستدامة في مجال العمل ولنشر فكر وتطبيقات التنمية المستدامة في مجتمعاتهم ويتم تنفيذه لمدة خمسة أيام متصلة بإجمالي 40 ساعة تدريبية، عن طريق الحضور الفعلي، حيث يتم تقسيم المتدربين إلى مجموعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.