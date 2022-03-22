شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التعاون الدولى تلتقى السفير الأمريكى مع قرب انتهاء مهام عمله بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، والذى من المقرر أن تنتهى مهام عمله رسميًا فى مصر كممثل للولايات المتحدة الأمريكية بنهاية الشهر الجارى.

وخلال اللقاء وجه جوناثان كوهين، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي على التعاون والتنسيق على مدار الفترة الماضية، في دفع العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الامريكية وجمهورية مصر العربية، وتعزيز العمل الإنمائى بما يحفز الجهود التنموية، والتنسيق بين السفارة وكافة الجهات الحكومية لتحقيق تقدم في ملف العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وفى ذات السياق، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الوزارة والسفارة الأمريكية بالقاهرة على مدار العامين الماضيين، لإنجاز العديد من ملفات العمل المشترك والدفع بالجهود التنموية لتحقيق أجندة التنمية المستدامة بما يتوافق مع أولويات الحكومة.

ووجهت الشكر للسفير جوناثان كوهين، على فترة عمله في مصر وتعاونه المستمر في سبيل تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكدة حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والإنمائي مع الولايات المتحدة الأمريكية والتوسع في مزيد من مجالات التعاون من خلال الاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للفترة من 2021-2025.

ويذكر أنه خلال العامين الماضيين شهدت العلاقات المصرية الأمريكية تطورات عدة حيث تم خلال عام 2020 توقيع 7 اتفاقيات منح مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 112 مليون دولار، كما تم توقيع اتفاقيات في نوفمبر 2021 اتفاقيات 7 منح جديدة بقيمة 125 مليون دولار، في مجالات متعددة مثل التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.