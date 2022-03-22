شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: تخريج 78 متدربة في أول دفعة بمجال الأمن الصناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفت شركة أرامكو، اليوم، بتخريج 78 متدربة للمرة الأولى في مجال السلامة والأمن الصناعي، بعد إكمالهن متطلبات التأهيل والتدريب كمساعدات أمن ومفتشات سلامة ووقاية من الحرائق، وذلك بحضور رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، م. أمين الناصر، وعدد من أعضاء الإدارة التنفيذية، والسلامة والأمن الصناعي.

وقال الناصر: «أهنئ جميع الخريجات وعائلاتهن والقائمين على البرنامج، ونحن سعداء جدًا بأن نرى بناتنا وقد أكملن بنجاح هذا البرنامج الريادي وحصلن على التأهيل الأكاديمي الذي سيُسهم في نموهن المهني في مجال مهم جدًا لصناعة الطاقة. كما أننا نفخر بتمكين المرأة من المشاركة الفعّالة في المحافظة على السجل المتميّز للشركة على طريق السلامة، وهي رحلة تمتد لأكثر من 80 عامًا، وقصة نجاح تسعى أرامكو ومقاولوها ومورّدوها للمحافظة عليها وتعزيزها، وأن تجعلها في جوهر وصميم أعمالها داخل المملكة وخارجها؛ في الحقول، والمعامل، ومراكز البحوث، والمكاتب، والبيوت والمرافق السكنية، وأماكن التجمّع، وعلى الطرق، حيث التنقل والسفر، وفي أماكن الراحة والترفيه أيضًا».

وأشار الناصر إلى أن أرامكو حريصة على أن تكون نموذجًا ملهمًا في تمكين القوى العاملة، وأن تشارك بشكل ملموس في جهود تحقيق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة فيما يخص تنمية القدرات البشرية وتمكين المرأة، خاصة أن الرؤية دشنت مرحلة جديدة غير مسبوقة في إتاحة فرص كان من الصعب تخيّلها في سنوات سابقة.

وتابع: «يمثّل تخريج 78 متدربة في السلامة والأمن الصناعي، جزءًا من برامج الشركة لتسريع تطوير الموظفات، ما يعكس التزام الشركة بالتنوّع والشمولية. فأرامكو تضم إداريات ومهندسات يعملن في مختلف القطاعات، إضافة إلى المبتكرات والمتخصصات في المجالات العلمية والتقنية بمراكز البحوث والتطوير التابعة لأرامكو».

وقال: «نعتز بأن يكون مجال السلامة والأمن الصناعي من المجالات التي تُسهم فيها المرأة، خاصة أن أعمال الشركة تتوسع، ويكتسب هذا المجال أهمية متزايدة، ويتسم بالتطور المستمر في الأساليب والتقنيات اللازمة لحماية مرافق الشركة والعاملين فيها».

وأكد الناصر أن أرامكو حريصة في المحافظة على موقعها الريادي بين شركات الطاقة العالمية في سجل السلامة باتباعها الدقيق والصارم لقواعد السلامة والامتثال التام لإجراءاتها؛ إذ إن ذلك يمثّل جزءًا أصيلًا من قيم الشركة وثقافتها، وهو نهج أثمر عن تحقيق كثير من النجاحات التي أسهمت بطريق مباشر وغير مباشر في الإنجازات الكبرى المتكررة لأرامكو عبر الزمن، ما أسهم في حصول الشركة على جوائز عالمية عديدة مرموقة، وضعتها في مركز ريادي بالنسبة لأداء السلامة.

الجدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يأتي ضمن مساعي الشركة المتواصلة لتعزيز قيم السلامة وحماية موظفيها ومرافقها عبر برامج تدريبية تفاعلية متكاملة يتم تزويد المتدربين والمتدربات بها قبل التخرج ومباشرة الأعمال الميدانية.