شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 22-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الروبل الروسى ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 22-3-2022، وذلك مقارنة بتداولات أمس، حيث سجل 1 روبل روسى نحو 0.18 جنيه مصرى، مقابل سعره أمس كان بـ 0.17 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 5.62 روبل الروسي، بسبب تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وعلى خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية، أخطر البنك المركزي الروسي، الأحد الماضى، البنوك بضرورة تعقب معاملات نقدية معينة وخاصة التي تتضمن العملات الرقمية

وذكر موقع "بيتكوين" الإلكتروني، أن البنك المركزي الروسي أرسل خطابا يدعو فيه المؤسسات المالية لتحديد "أي نوع من الاختلال في النشاط المالي" للعملاء مثل تغييرات في نفقات الاستهلاك والاستثمار الخاصة بهم.

وطبقا لهذا الخطاب الموجه من البنك فإن مسئولي البنوك عليهم توخي الحذر في تتبع أي زيادة غير ملحوظة في حجم التعاملات المالية وعمليات السحب وغيرها من التحويلات المرتبطة بالعملات الرقمية.

وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى: وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى: 2022-03-15 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.

2022-03-16 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-17 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-18 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-19 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-20 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-22 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.17 جنيه مصري.