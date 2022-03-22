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أسعار الذهب اليوم ترتفع 50 جنيها وعيار 21 يسجل 1075 للجرام

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القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم 50 جنيها في مستهل التداولات، على خلفية حركة مستمرة في سعر الدولار، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي 1075 جنيها للجرام مقابل 1025 جنيها للجرام.


أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 921 جنيها

عيار 21 يسجل 1075 جنيها

عيار 24 يسجل 1228 جنيها

الجنيه الذهب 8600 جنيه

 

 خلال أول يوم من تحرك سعر الدولار بحوالي 130 جنيها للجرام بسبب ارتفاع سعر العملة في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1025 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب في التاريخ، في حين ارتفع السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1925 دولارا، وهو سعر قابل للتغير، في حين تؤكد شعبة الذهب أن الأسعار المسجلة حاليًا هي الأعلي في تاريخ المعدن وأول مرة تشهد الأسواق مثل هذه لتطورات بحسب هاني جيد رئيس شعبة الذهب.

 

وكشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية، لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حاليًا، حتى لو لم نشهد تطور في السعر العالمي، لافتاً إلى أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.

 

وأضاف بشأن تطورات سوق الذهب في مص ، خلال حديث مع ”الخليج 365”: أن الطلب على الذهب في مصر مرتفع الآن، وهناك تراجعا في استيراد المعدن الأصفر الأمر الذي يجعل السعر في مصر مرتفعا رغم التراجع العالمي.

 

في ذات السياق، أكد إيهاب واصف رئيس شعبة المعادن في اتحاد الصناعات، أن الأيام الماضية شهدت طلبا مرتفعا على الذهب في مصر، وذلك مع استمرار التحرك في الأسعار، مشيرا إلى أن عامل الدولار يعبر مؤثرا رئيسيا على تداول المعدن الأصفر في مصر، وأن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدا من التطورات في الأسعار.

وأشار إلى أن السعر العالمي الآن لم يعد المؤثر الرئيسي على الذهب خاصة في فترة نشهد فيها تحرك سعر الدولار أكثر من مرة في اليوم، لذلك فإن السوق قد يلقى بعض التطورات في الأسعار، الأمر الذي يقابله زيادة في الطلب الاستثماري على الذهب.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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