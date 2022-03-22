شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 50 جنيها وعيار 21 يسجل 1075 للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم 50 جنيها في مستهل التداولات، على خلفية حركة مستمرة في سعر الدولار، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي 1075 جنيها للجرام مقابل 1025 جنيها للجرام.





أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 921 جنيها

عيار 21 يسجل 1075 جنيها

عيار 24 يسجل 1228 جنيها

الجنيه الذهب 8600 جنيه

خلال أول يوم من تحرك سعر الدولار بحوالي 130 جنيها للجرام بسبب ارتفاع سعر العملة في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1025 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب في التاريخ، في حين ارتفع السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1925 دولارا، وهو سعر قابل للتغير، في حين تؤكد شعبة الذهب أن الأسعار المسجلة حاليًا هي الأعلي في تاريخ المعدن وأول مرة تشهد الأسواق مثل هذه لتطورات بحسب هاني جيد رئيس شعبة الذهب.

وكشف هاني جيد رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية، لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حاليًا، حتى لو لم نشهد تطور في السعر العالمي، لافتاً إلى أن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.

وأضاف بشأن تطورات سوق الذهب في مص ، خلال حديث مع ”الخليج 365”: أن الطلب على الذهب في مصر مرتفع الآن، وهناك تراجعا في استيراد المعدن الأصفر الأمر الذي يجعل السعر في مصر مرتفعا رغم التراجع العالمي.