شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشهد توقيع عقد مشروع التحول الرقمى فى "أبو قير للأسمدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على عقد مشروع التحول الرقمى لشركة ابوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية والذى وقعته الشركة مع شركة SAP العالمية في اطار مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها.

وقع العقد المهندس عابد عزالرجال رئيس شركة ابوقير للأسمدة مع المهندس محمد سامى العضو المنتدب لشركة SAP مصر بحضور المهندسة هدى منصور مدير التحول الرقمى الذكى بشركة SAP لمنطقة جنوب أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا ، و من شركة ابوقير للأسمدة المهندس ضياء طاهر نائب رئيس الشركة والمهندس مصطفى إبراهيم مساعد رئيس الشركة .

وبمقتضى العقد تقوم SAP بإنشاء نظام رقمى متكامل في شركة ابوقير يتكامل فيه نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسة ERP مع نظام إدارة المعلومات بحيث يتم إدارة العمل بالشركة من خلال منظومة رقمية ذكية تتكامل بها جميع بيانات أنشطة الشركة في قطاعات الإنتاج وإدارة المشروعات والصيانة والامن الصناعى والبيئة والجودة والمالية والمخازن والمشتريات والتسويق ، وترتبط بأحدث أنظمة التحكم المطبقة بمصانع شركة ابوقير الامر الذى يؤدى لسرعة ودقة اتخاذ القرار المبنى على البيانات والمعلومات الفورية .

واكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أهمية مواكبة صناعات القيمة المضافة والتي تعد شركة ابوقير للأسمدة جزءاً منها للتطورات التكنولوجية الحديثة والاستعانة بأحدث الخبرات والتطبيقات العالمية لتنفيذ اهداف التحول الرقمى ، مشيرا الى أن شركة ابوقير للأسمدة من الشركات الرائدة في مجالها وتسهم فى تحقيق النمو لصناعة الأسمدة المحلية وتحقيق قيمة مضافة مهمة للإقتصاد المصرى الامر الذى يتطلب دائما مواكبتها للتحديث والتطور المستمر فى إدارة العمليات ، لافتاً الى أن التحول الرقمى يعد من اهم المحاور التي تبناها قطاع البترول في استراتيجيته وبما يغطى كافة أنشطة الصناعة .

ومن جانبه أشار المهندس عابد عزالرجال الى حرص الشركة المستمر واهتمامها بتحديث أنظمة عملها من خلال تطبيق نظام ERP لمواكبة احدث التكنولوجيات العالمية وإيماناً منها بأهمية التحول الرقمى كعنصر رئيسى لدعم عمليات التطوير لديها كصرح انتاجى مهم في مجالها ، وأضاف ان تطبيق النظام الجديد سيوفر الربط الكامل بين قطاعات الشركة وسهولة وسرعة تداول وتدفق المعلومات بما يؤدى لكفاءة وسرعة اتخاذ القرار السليم والذى ينعكس ايجاباً على كفاءة العمليات ومؤشرات الأداء .

ومن جانبه قال المهندس محمد سامي "نحن فخورون ومتحمسون للشراكة مع شركة أبو قير للأسمدة والكيماويات " وأشار الى أهمية هذه الشراكة كجزء من رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية ، حيث ستعمل خبرات SAPالعالمية وأحدث الابتكارات على تسريع أهداف التحول الرقمي لشركة أبو قير والتعامل معها، والاستفادة من أحدث التطورات في هذا المجال مع الحلول المتقدمة التي توفرها SAP.



توقيع عقد مشروع التحول الرقمى