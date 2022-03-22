تعرف على أسعار الدولار الآن بالبنوك فى مصر

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القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” متوسط الأسعار اللحظية للجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى، حيث سجل سعره ارتفاعا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر وبلغ 18.43 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.53 جنيه، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.43 جنيه للشراء. سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري18.43 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر18.43 جنيه للشراء. 18.53 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية18.17 جنيه للشراء. 18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة18.17 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك القاهرة18.17 جنيه للشراء. 18.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى18.48 جنيه للشراء. سعر الدولار فى مصرف أبوظبى الإسلامى18.48 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.