شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الإسكان يواصل فتح باب الحجز لوحدات مشروع سكن مصر حتى منتصف اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى فتح باب الحجز لوحدات مشروع سكن مصر بـ9 مدن جديدة من التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء وحتى الثانية عشر منتصف اليوم.

وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن مشروع سكن مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 10090 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – بدر – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط).

كان صندوق الإسكان الاجتماعي قد أعلن عن فتح باب حجز الوحدات السكنية امس الأحد 20 مارس من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز.

وبدءا من اليوم الإثنين 21/3/2022 حتى الأربعاء 30/3/2022 سيتم فتح باب الحجز لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز)، وذلك وفقاً للجدول الزمني التالي: يومي 21 و22 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع سكن مصر، ويومي 23 و24 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع دار مصر، ويومي 27 و28 مارس للعملاء الراغبين في التقدم على مشروع جنة، بالإضافة إلى تخصيص يومي 29 و30 مارس لكافة العملاء الراغبين في التقدم على مشروعات كل من سكن مصر ودار مصر وجنة في حالة وجود وحدات متبقية لم يتم حجزها بأي من المشروعات الثلاثة.

وأوضحت أن موعد بدء الحجز يكون في بداية اليوم الأول من الساعة التاسعة صباحاً وحتى اليوم الثاني للحجز في تمام الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن مختلف أجهزة الوزارة عملت بجد خلال الأيام الماضية لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة استيعاب كل المتقدمين من المواطنين متوسطي الدخل للحصول على الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم، والمطروحة للحجز من خلال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، ضمن مشروعات (سكن مصر، دار مصر، جنة )، لافتا الى انه تقرر زيادة أعداد الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان الثاني للصندوق، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، وعليه تم إضافة عدد من الوحدات السكنية على مستوى كل من مشروع سكن مصر ودار مصر وجنة، وذلك ليصبح إجمالي الوحدات المطروحة بالإعلان كما يلي: مشروع دار مصر بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 2612 وحدة في كل من مدن (حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – الشروق – برج العرب الجديدة)، مشروع جنة بلغ إجمالي الوحدات المطروحة 6155 وحدة في كل من مدن (الشروق – القاهرة الجديدة – السادس من أكتوبر – العبور – المنيا الجديدة)، وبذلك يصبح إجمالي عدد الوحدات المطروحة بالإعلان الثاني للصندوق بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية 18857 وحدة سكنية على مستوى المشروعات المطروحة بالإعلان.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن هذا القرار جاء بهدف استيعاب كافة الطلبات المقدمة وفي ضوء التكليفات الرئاسية التي أكد عليها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، حيث أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن نجاح الوزارة في الاستجابة الفورية للتكليفات الرئاسية يدل على نجاح أجهزتها وقدرتها على التعامل مع مختلف المستجدات والضغوط في القطاع العقاري، بما يخلق ثقة متزايدة لدى المواطنين في قدرة الوزارة على سد احتياجات السوق المصري من العقارات بمختلف مستوياتها خلال الفترة المقبلة.