شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 3.45% بعد ساعتين من بدء التداول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.45% ليصل إلى مستوى 11908 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.24% ليصل إلى مستوى 2037 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.91% ليصل إلى مستوى 14387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.95% ليصل إلى مستوى 4707 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليصل إلى مستوى 2018 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.02% ليصل إلى مستوى 3056 نقطة، وصعد مؤشر تميز بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 4714 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ أم بي للهندسة، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على نقل التعامل على أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز من نظام القبول الألى للأوامر – أوراق مالية غير مقيدة الى نظام نقل الملكية – أوراق مالية غير مقيدة وتطبيق أحكام المادتين (9) و (10) من الإجراءات التنفيذية لقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة وإجراءات نقل ملكيتها الصادرة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.2 مليون سهم، 50 ألف سهم، 12 مليون سهم، 20 مليون سهم، 40 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المنصورة للدواجن، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، 200 ألف سهم، 722 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النعيم القابضة للاستثمارات، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 100 ألف سهم، 12 مليون سهم، 20 مليون سهم، 40 مليون سهم، على التوالي.

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى عدد 700 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 355 ألف سهم خزينة، تمثل 0.64% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 1.46 مليون سهم خزينة.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، إيرادات بلغت 41.4 مليون دولار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2021 مقابل 44.4 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة انخفاض 6.6%، وبلغ صافي الخسائر 43.3 مليون دولار مقابل 63.97 مليون دولار بنسبة انخفاض 32%.

وأعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، زيادة قيمة الإيرادات بنسبة 5.1% إلى 3,542.9 مليون دولار وارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بنسبة 3.3٪ لتصل إلى 204.4 دولار في نهاية عام 2021 ومقارنة بالعام السابق، وارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 43.2% إلى 37.1 مليون دولار في الربع الرابع 2021 و 24.9% إلى 113.4 مليون دولار في نهاية عام 2021

وزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بنسبة 12.0% لتصل إلى 6.1 مليار دولار وزادت قيمة المشروعات تحت التنفيذ بعد إضافة حصة قدرها 50% من مجموعة BESIX بنسبة 10.3% لتصل إلى مبلغ 8.9 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021.

في سياق آخر أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها مشروع عرض شراء اجباري منافس المقدم من شركة قنديل للزجاج للاستحواذ حتى عدد 15 مليون بنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الوطنية للزجاج والبلور، وبسعر نقدي يبلغ 2 جنيه للسهم وبحد أدني للتنفيذ 51% من أسهم راس مال الشركة المستهدفة بالعرض وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

من جهتها قالت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إن المساهم محمد عبد الله الدغيم ينفي ما تردد عن بيع حصته غير المباشرة في الشركة، وينفي وجود مستشار مالي خاص به.