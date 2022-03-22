شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط :تسليم 40 سيارة من المراكز التكنولوجية المتنقلة للشهر العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، حيث قامت الوزارة بتسليم 5 سيارات خدمة تكنولوجية مجهزة بالكامل للعمل كمكاتب شهر عقارى وتوثيق متنقلة لوزارة العدل متمثلة فى مصلحة الشهر العقارى، فضلًا عن 15 سيارة تم تسليمها خلال الشهر الجاري، ليصل بذلك عدد المراكز المتنقلة التى تسلمتها مصلحة الشهر العقارى والتوثيق لـ 40 مركزا.

ومن جانبها أوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطوة تسليم سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار جهود ودور الوزارة فى تطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين بالتعاون مع مؤسسات الدولة بهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين.

كما أكدت السعيد أن تلك المراكز تم تصميمها بواسطة فريق متميز من مهندسى وفنيين وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية ليتم التنفيذ بالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، لتقدم الوزارة خطوة واعدة فى مجال التحول الرقمى بمنظومة تتبع أحدث الوسائل التكنولوجية و الاتصالات المؤمنة و أقصى درجات الجودة و الرقابة و المتابعة وبسواعد وعقول مصرية.

ومن جانبه أوضح م.أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة لشئون التحول الرقمي أن تسليم السيارات جاء في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التخطيط و التنمية الإقتصادية ووزارتى العدل و الإتصالات و الذى يتضمن قيام الوزارة بتوفير سيارات مجهزة مزودة بالأجهزة اللازمة للعمل كمراكز خدمية متنقلة تعمل كمكاتب شهر عقارى و توثيق تقدم خدمات مكاتب الشهر العقارى للمواطن فى محل اقامته .

وتابع عبد الحفيظ أن المبادرة تأتي فى إطار الدور الرئيسى والمهم لوزارة التخطيط لتطوير وسائل تقديم الخدمات الحكومية لتخفيف العبأ عن المواطنين وزيادة فاعلية الوسائل كافة التى يمكن استخدامها لهذا الغرض.