شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار العملات اليوم الثلاثاء 22-3-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية، ارتفاعا أمام الجنيه المصرى بالتعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22-3-2022، بالبنوك المصرية، حيث ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه لـ 58.32 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 55.08 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.65 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى.

وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إن حصيلة طرح شهادة الإدخار ذات عائد 18% بلغت 8 مليارات جنيه فى اليوم الأول لطرحها أمس الاثنين. وأضاف رئيس البنك الأهلى المصرى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن 30 ألف عميل نفذوا عمليات الشراء من 144 عميلا جديدًا، موضحًا أن نسبة 65% من العملاء نفذوا الشراء عبر "الأهلى نت" و"الأهلى موبايل". وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى، أن حصيلة شركة الأهلى للصرافة من بيع المواطنين للعملات الأجنبية والعربية زادت بأكثر من 50%.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومسجل سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى، 18.43 جنيه للشراء، و18.53 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومسجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، سعر 20.20 للشراء، 20.42 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 24.18 جنيه للشراء، 24.44 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 22.87 جنيه للشراء، 23.06 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.92 جنيه للشراء، و4.93 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 4.65 جنيه للشراء، و4.66 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 58.32 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 55.08 جنيه للشراء، و57.59 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.