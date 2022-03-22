شكرا لقرائتكم خبر عن "التحلية" : لدينا فرصة جيدة لاستخراج الليثيوم من مياه البحر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وجه المهندس عبدالله بن ابراهيم العبدالكريم،" محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة"، الشكر لجميع القادمين من الخارج ممن لديهم اهتمام في مؤتمر التعدين، خاصة وأننا نتحدث عن شيء غير جديد.

وأضاف العبدالكريم خلال كلمته بالمؤتمر:"اسمحوا لي بمشاركة جزء من هذه القصة معكم، ربما تعلمون أن أول مدير لمعهد نوبل، سفانتي أرينيوس، في عام 1903 قام بحساب كيفية الحصول على الذهب من المحلول الملحي لمياه البحر، وفي ذلك الوقت، استنتج أنه يمكننا الحصول على 6 ملليجرامات من الذهب من كل طن من الماء، ومع ذلك، فإن هذا الاستنتاج غير ممكن أو معتمد بعد، لكن لدينا فرصة جديدة للحصول على الذهب الأبيض وإذا ما اكتشفت ما هو الذهب الأبيض فهو شيء نحتاجه يوميا ويزداد الطلب عليه يوما بعد يوم وتزداد قيمته يوميا، أنه الليثيوم."

وأكد العبدالكريم أنه لدينا فرصة جيدة لاستخراج الليثيوم من المحلول الملحي لمياه البحر ، مشيرا إلى إن المحلول الملحي ليس فقط الخاص بالمحيطات، فهناك العديد من المصادر للمحلول الملحي، لكن المحيط هو الأكثر.