الدولار يسجل 18.25 جنيه في بنكي الأهلي ومصر

الشارقة - اميمة ياسر - استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في تعاملات هادئة، بعدما ارتفع بنحو 3 جنيهات خلال تعاملات أمس الاثنين، بعد قرار حكومي مفاجئ برفع سعر الفائدة 1% في البنك المركزي المصري، وبعدها جرت عملية تصحيح لسعر العملة المحلية أمام نظيرتها الأمريكية.

كان متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية قبل قرار رفع سعر الفائدة عند 15.64 للشراء و15.75 جنيه للبيع، ثم صعد بنحو 3 جنيهات في العديد من البنوك لمتوسط 18.17 جنيه للشراء و18.27 جنيه للبيع، وصعدت أسعار الورقة الخضراء وسط الأزمات العالمية المحيطة، وتخوف الأسواق من الحرب الروسية الأوكرانية، كأعلى زيادة لسعر الفائدة وسعر الدولار في يوم واحد، منذ تحرير سعر الصرف عام 2016.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 18.20 جنيها للشراء و18.27 جنيها للبيع، وسجل أقل سعر للدولار أمام الجنيه نحو 17.42 جنيها للشراء و17.52 جنيها للبيع لدي بنك الكويت الوطني NBK.

سجل سعر الدولار في آخر تحديث على موقعي البنك الأهلي وبنك مصر 18.15جنيه للشراء و18.25جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الشراء مستوى 18.17 جنيه

وسعر البيع سجل 18.27جنيه

سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري

سجل سعر الشراء مستوى 18.17 جنيه

وسعر البيع سجل 18.27جنيه

سعر الدولار في بنك saib

سجل سعر الشراء مستوى 18.17 جنيه

وسعر البيع سجل 18.27جنيه

سعر الدولار في البنك الإمارات دبي الوطني

سجل سعر الشراء مستوى 18.17 جنيه

وسعر البيع سجل 18.27جنيه



سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الشراء مستوى 18.17 جنيه

وسعر البيع سجل 18.27جنيه