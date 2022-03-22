شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة متنقلة من جهاز تنمية المشروعات لتطوير إمكانيات قرى حياة كريمة التسويقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا للجهود التي يقوم بها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتلائم مع احتياجات السوق، تقوم الوحدة المتنقلة لتطوير الأعمال والتابعة لجهاز تنمية المشروعات بزيارة المجمعات الإنتاجية المستهدفة وإعطاء الأولوية للتجمعات التي تقع في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث يتم تقديم عدد من الخدمات لأصحاب هذه الحرف ومنها تدريبهم على تطوير ومنتجاتهم وتعريفهم بآليات التسويق والترويج لمنتجات أعمالهم وتصويرها بشكل احترافي وتعريفهم كذلك بآليات التسويق الإليكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومساعدتهم على تسويق مشروعاتهم عبر المتاجر الاليكترونية الكبرى والمعروفة .

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات أن وحدة تطوير الأعمال المتنقلة تم إطلاقها خلال معرض تراثنا 2021 بهدف التوسع في تقديم خدمات الجهاز الفنية للعملاء في مختلف المحافظات والوصول إليهم بالقرى والمراكز البعيدة في الصعيد والمحافظات الحدودية وأشار إلى أن الوحدة قدمت خدماتها للمئات من السيدات العاملات في مجال الحرف القائمة على مخلفات النخيل والخرز والتريكو بقرى غرب اسوان ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى منتجى الصدف بقرية ساقية المنقدى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة بمحافظة المنوفية.

وأضاف أن الوحدة قدمت خدماتها لمختلف المحافظات التي تتواجد بها تجمعات طبيعية إنتاجية فاستفاد منها منتجو ومصنعو التمور بمدينة سيوة في محافظة مطروح وعدد من منتجى الفخار بقرية الفواخير بمصر القديمة ومنتجى السجاد الحرير بقرية ساقية أبو شعر.

وأكد عباس أن وحدة تطوير الأعمال مستمرة في تقديم خدماتها وذلك بما يتفق مع خطة الجهاز التي تهدف إلى تقديم الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب الحرف بالتجمعات المنتجة، طبقاً لاحتياجاتهم التي يتم رصدها وتحليلها من قبل المتخصصين بالجهاز، بهدف تنمية مهارات أصحاب المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم والمساهمة في زيادة تنافسيهم وذلك بالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة في انشطة التطوير الحضاري والمكاني للمناطق الحرفية المصرية.