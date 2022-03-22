شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستضيف الاجتماع الأول لفريق العمل المصرى السعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم بالعاصمة الرياض الاجتماع الأول لفريق العمل المصري السعودي المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة، والذي يترأسه عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وعن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وقد بدأت الفعاليات بعقد اجتماعات فريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي.

وفي هذا الإطار، أوضح إبراهيم السجينى، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية ورئيس فريق العمل المصري أن الاجتماعات تناولت متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر التي استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أي تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.

وأشار السجيني إلى أن قطاع الاتفاقيات التجارية قام بعقد اجتماع تنسيقي مع ممثلي هيئة التجارة الخارجية السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرانس مطلع شهر مارس الجاري للوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي، فيما يخص النواحي الإجرائية لعمل اللجنة، وكذا توحيد المواقف والرؤى بشأن كافة الموضوعات الفنية مع الجانب السعودي.