شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يرتفع 3.3% ورأس المال يصعد 19مليار جنيه فى 10دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على صعود، وربح رأس المال السوقي 19 مليار جنيه بعد مرور 10 دقائق من بدء جلسة التداول.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.26% ليصل إلى مستوى 11886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.94% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليصل إلى مستوى 14379 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.09% ليصل إلى مستوى 4714 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 1996 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 3035 نقطة.