سعر الدولار اليوم الثلاثاء 22-3-2022 بالبنوك المصرية

القاهرة - سامية سيد - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصرى ببداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 22-3-2022، بالبنوك المصرية، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى سعر 18.15 جنيه للشراء وسجل سعر البيع 18.25 جنيه، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.17 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.

وكان البنك الأهلى المصرى قرر إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

ويتم حساب العائد 18% على مبلغ 100 ألف جنيه بفائدة تقدر بـ18 ألف جنيه سنويا، ويتم قسمة الرقم على 12 شهرا، ليصبح العائد الشهرى 1500 جنيه، تضاف على الحساب المرتبط بشهادة الادخار.

ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.