شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب الآن فى مصر بعد تسجيل ارتفاعات تاريخية.. 21 يسجل 1025 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، بعد ارتفاع 130 جنيها للجرام أمس بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1025 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب في التاريخ، في حين ارتفع السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1940 دولار، وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.





أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1025 جنيها للجرام

عيار 18 يسجل 878 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 1171 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8200 جنيها.

ويبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب أمس في مصر حوالي 130 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، إذ قفز الذهب كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية وكذلك صعود أسعار الذهب في البورصات العالمية من 1925 إلي 1940 دولار

وتعتبر الأسعار المسجلة للذهب في مصر هي الأعلى في تاريخ المعدن النفيس سعر وتضطرب عمليات تسعير الذهب في الأسواق جراء تغير في سعر الدولار لأكثر من مرة على مدار تعاملات اليوم.