شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف العملات أمام الجنيه المصرى بالجمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مصلحة الجمارك صورة من منشور أسعار رقم 55 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك، والخاص بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقا لموافقة السيد الدكتور وزير المالية المؤرخة ۲۰۲۲/۳/٢١ للعمل بها اعتبارا من يوم ٢٠٢٢/۳/٢٢ حتي ٢٠٢٢/٤/٢١ وفقا لأحكام المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري ٤٣٠ لسنة ٢٠٢١ .

وقد قامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.