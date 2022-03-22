شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 39 مليون دولار واردات مصر من التقاوى ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية من التقاوى ارتفاعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات من التقاوى والبذور نحو 39 مليونا و195 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 20 مليونا و676 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 18 مليونا و519 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات التقاوى كانت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الاستثمارية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 799 مليون و33 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 810 مليون و643 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 11 مليون و610 ألف دولار.

وتضمنت قائمة واردات السلع الاستثمارية كلا من آلات وماكينات حلج ونسيج بواقع 10 ملايين و398 ألف دولار، مقابل 5 ملايين و589 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 4 ملايين و809 ألف دولار، يليها أجهزة أوتوماتيكية لمعالجة المعلومات بقيمة 30 مليون و280 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 27 مليون و961 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 2 مليون و319 ألف دولار.

وإجمالا ارتفع حجم الواردات المصرية بنسبة 11.3٪ حيث بلغت 6.73 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2021 مقابـل 6.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلــع وأهمها منتجات البترول بنسبة 71.2٪، مواد اولية من حديد أو صلب بنسبة 93.9٪.