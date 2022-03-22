شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من البن تسجل 12 مليون دولار فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت واردات مصر من البن ارتفاعا طفيفا، حيث رصدت بيانات نشرة التجارة الخارجية ارتفاع الواردات من البن غير المحمص "غير منزوع منه الكافيين" إلى 12 مليونا و71 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 11 مليونا و662 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 409 آلاف دولار.

وكانت القيمة الإجمالية لواردات مصر من البن قد بلغت نحو 84 مليون او508 آلاف دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021، وفقا لبيانات جهاز الإحصاء.

وتعتبر واردات البن ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من السلع الزراعية وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمتها الإجمالية نحو 980 مليون و38 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 943 مليون و309 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 36 مليون و729 ألف دولار، وكان من أبرز السلع التي شهدت تراجع خلال هذا الشهر القمح، حيث بلغت وارداته 258 مليون و530 ألف دولار، مقابل 280 مليون و488 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بتراجع بلغ 21 مليون و958 ألف دولار.

وتراجعت واردات الذرة التي تستخدم في صناعة الأعلاف لتصل إلى 207 مليون و310 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 226 مليون و69 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 18 مليون و759 ألف دولار، بينما ارتفعت واردات التفاح الطازج لتسجل 46 مليون و495 ألف دولار، مقابل 43 مليون و625 ألف دولار خلال فترة المقارنة بزيادة بلغت 2 مليون و870 ألف دولار.