شكرا لقرائتكم خبر عن 21 مليون دولار واردات مصر من الأبقار الحية في شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن الواردات المصرية من الأبقار شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالية لواردات الأبقار والجواميس الحية نحو 21 مليون و506 ألف دولار، بينما كانت 4 ملايين و305 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 17 مليون و201 ألف دولار.

وجاءت الزيادة في واردات الأبقار في الوقت الذي تراجعت فيه واردات مصر من اللحوم، حيث بلغت قيمتها نحو 101 مليون و753 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل 107 مليون و272 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ نحو 5 ملايين و519 ألف دولار.

وتعتبر واردات الأبقار واللحوم ضمن أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بقيمة إجمالية بلغت مليار و241 مليون و132 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، مقابل مليار و97 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 143 مليون و475 ألف دولار.

وارتفعت القيمة الإجمالية للواردات المصرية بنسبة 11.3٪ حيث بلغت 6.73 مليار دولار خـلال شهر ديسمبر 2021 مقابـل 6.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلــع وأهمها منتجات البترول بنسبة 71.2٪، مواد اولية من حديد أو صلب بنسبة 93.9٪.