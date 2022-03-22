شكرا لقرائتكم خبر عن إنفستنج دوت كوم: انتعاشة كبيرة في أسهم «تداول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «إنفستنج دوت كوم» الاقتصادي العالمي، أن البورصة السعودية (تداول)، شهدت انتعاشة كبيرة في كل القطاعات تقريبا، الأحد الماضي، وعزا ذلك إلى الأداء القوي الذي تحظى به أسهم المملكة خلال الفترة الحالية.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه: «مؤشرات الأسهم في السعودية ارتفعت عند نهاية جلسة الأحد الماضي، وكان اتجاه تداول العام صعوديا بنسبة 0.83 ٪».

وقادت المكاسب في قطاعات البتروكيماويات والطاقة والمرافق والاستثمار الصناعي ارتفاع الأسهم في «تداول».

وبحلول موعد الإغلاق في المملكة، ارتفع سهم «تداول» بنسبة 0.83 ٪ ليسجل أعلى مستوى له في 5 سنوات.

ومن بين الأسهم القيادية في المؤشر العام السعودي برز سهم «السعودية للتصدير الصناعي»، الذي ارتفعت قيمته بنسبة 9.95 ٪، أو ما يعادل 32.60 نقطة، وبلغ سعره 360.20 عند الإغلاق. في غضون ذلك، وأضاف سهم شركة «الصناعات الكهربائية» 37. %، أو ما يعادل 2.20 نقطة ليغلق عند مستوى 28.50، وارتفع سهم «مجموعة أنعام الدولية القابضة» بنسبة % 6.06 أو 4.80 نقطة، وأغلق عند مستوى 84.00 في نهاية التداول.

وفاق عدد الأسهم الصاعدة نظيرتها المتراجعة في البورصة السعودية بنسبة 113 إلى 111، بينما أغلق 11 دون تغيير.

وفي الأسواق الأخرى، انتعشت عقود الذهب المستقبلية لشهر أبريل بنسبة 1.11 ٪ أو 21.65 دولار ليتداول عند 1.921.55 دولار للأونصة.

وبالنسبة للعملات، انخفض سعر اليورو/ ريال سعودي بنسبة 0.35 ٪ ليصل إلى 4.15، بينما انخفض الدولار الأمريكي/ ريال سعودي بنسبة 0.02 ٪، ليسجل بذلك 3.75. وصعدت العقود المستقبلية لمؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.24 ٪، لتصل إلى مستوى 98.21.

فاق عدد الشركات الصاعدة نظيرتها المتراجعة في البورصة السعودية بنسبة 113 إلى 111، بينما أغلق 11 دون تغيير