شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مرحلة إبداء الرغبة لمشاريع تقديم الخدمات في 8 موانئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» وبالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص مرحلة إبداء الرغبة لمشاريع تقديم الخدمات البحرية الجديدة، التي تشتمل على 8 موانئ رئيسية تجارية وصناعية في المملكة.

ويمنح المشروع اتفاقيات طويلة الأجل للجهات المهتمة من ذوي الخبرة في القطاع الخاص، وفقًا لنظام التخصيص، من خلال طرح منافسة عامة. وتتضمّن اتفاقيات تقديم الخدمات البحرية خدمات أساسية مثل: الإرشاد، والقطر، والترصيف، وعمليات منطقة المخطاف، وخدمات بحرية إضافية مثل: مكافحة التلوث، ومكافحة الحرائق، وغيرها من الخدمات.

ويمكن للجهات المهتمة بالمشروع من القطاع الخاص المحلية والدولية تحميل وثيقة إبداء الرغبة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للتخصيص، فيما تم تحديد آخر موعد لاستقبال طلبات إبداء الرغبة بالمشاركة بتاريخ 7 أبريل 2022م في تمام الساعة 3:00 مساءً بتوقيت المملكة، وسيتم بعد ذلك إطلاق مرحلة التأهيل للجهات التي أبدت رغبتها في المشاركة.

وتشكل المشاريع تقديم الخدمات البحرية عاملاً رئيسياً في تطوير قطاع الموانئ للارتقاء به وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجذب أفضل الشركاء المتخصصين في المجال، وهو ما توليه «موانئ» اهتماماً استثنائياً بهدف الإسهام في تعزيز موقع المملكة كمركز لوجستي وتجاري عالمي، يدعم الخطط الوطنية في التطوير الشامل، ويسهم في تنمية قطاع نقل بحري مستدام ومزدهر يمكّن المملكة من تحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية وفقاً لرؤية المملكة 2030.