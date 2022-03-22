مستشار وزير المالية: تثبيت الدولار الجمركى ينظم عملية حساب الرسوم الجمركية

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك أن تثبيت الدولار الجمركى عند مستوى 16 جنيها من أهم قرارات اليوم لتنظيم عملية حساب الرسوم الجمركية لأن المنافذ الجمركية لا تحصل الرسوم الجمركية فقط بل ضريبة قيمة مضافة لذا فإن تثبيت الدولار الجمركى جرى تطبيقها فى وقت تحريك سعر الصرف الأول عام 2016 وأتت ثمارًا كبيرة على الأرض وقتها.

وأضاف فى مداخلة خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أن التأثير جمركيًا على رفع سعر الدولار إلى 16 جنيها فقط مؤثر على التكاليف والأسعار.

وأوضح أنه لن يتم أى زيادة فى أسعار الدولار الجمركى لمستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة. وهى أهم ما نركز عليه لأنها تدخل فى المنتج النهائى حتى لا ترتفع التكاليف ويؤثر على الأسعار محليًا، ولا تأثير الدولار الجمركى على قطع الغيار والملابس. حيث نساعد الصناعات الوطنية بسعر الدولار الجمركي.