شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يصعد بعد تعليقات "باول" حول التضخم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الاثنين في أعقاب تعليقات من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي فتحت الباب أمام البنك المركزي الأمريكي للسير في مسار أكثر تشديدا للسياسة النقدية.

وتقلبت العملة الخضراء بين مكاسب وخسائر ضئيلة في وقت سابق اليوم وضعفت قليلا بعد أن قال رافائيل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا إنه يتوقع ست زيادات للفائدة هذا العام وزيادتين في 2023، وهو موقف أقل تشددا من معظم زملائه، لأنه لديه بواعث قلق بشأن تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد الأمريكي.

لكن الدولار صعد بعد أن قال باول إنه يجب على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يتحرك "على وجه السرعة" للسيطرة على التضخم المرتفع وإنه سيستخدم زيادات أكبر من المعتاد في أسعار الفائدة لتحقيق ذلك إذا اقتضت الضرورة.

ورفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي في إطار مسعاه لمحاربة زيادات حادة في الأسعار. ويركز المستثمرون الآن على السرعة المحتملة وحجم زيادات الفائدة مستقبلا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.123 بالمئة مع تراجع اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.1022 دولار.

وانخفض الين الياباني 0.17 بالمئة مقابل العملة الخضراء إلى 119.46 للدولار، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير شباط 2016 .

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في اواخر التداولات منخفضا 0.06 بالمئة عند 1.3168 دولار.

وفي سوق العملات المشفرة، هبطت بتكوين 1.84 بالمئة إلى 40 ألفا و973.32 دولار في حين انخفضت إيثر 1.33 بالمئة إلى 2908.60 دولار.