شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال: إعادة النظر في موازنات الشركات للتوافق مع أسعار الدولار الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت عدد من الشركات القابضة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، إعادة النظر في موازنات الشركات التي تعقد حاليا، والتي سيتم انعقادها الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الأسعار الجديدة للدولار وخطوة تحريك سعره في البنوك المصرية.

وبلغ سعر صرف الدولار متوسط 18.30 جنيها في تعاملات اليوم الاثنين .

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" إن قرار إعادة النظر في الموازنات يرتبط باعتماد عدد من الشركات على المادة الخام من الخارج، وبالتالي فإن سعر المادة الخام التي سترد مستقبلا ستزيد وفق تحرك سعر الدولار، بما يعنى أهمية إعادة البيانات المالية وتوقعات الشركات للعام المالى المقبل.

وأضافت المصادر أنه سيتم إعادة كافة المؤشرات المالية سواء المتعلقة بالاستيراد من الخارج ، أو بقيمة الصادرات المتعلقة بالشركات ، حيث ستزيد قيمة الصادرات وفق قيمتها بالجنيه المصرى في الوقت نفسه ، مما يستوجب أن تعيد الشركات دراسة أوضاعها المالية المستقبلية .