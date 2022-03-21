شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تغلق مرتفعة أكثر من 7% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أسعار النفط مرتفعة أكثر من سبعة بالمئة اليوم الاثنين، وقفز خام القياس العالمي مزيج برنت فوق 115 دولارا للبرميل، بينما اختلفت دول الاتحاد الأوروبي بشأن الانضمام إلى الولايات المتحدة في فرض حظر على النفط الروسي وبعد هجوم على منشآت نفطية في السعودية.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 7.69 دولار، أو 7.12 بالمئة، لتسجل عند التسوية 115.62 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7.42 دولار، أو 7.09 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 112.12 دولار للبرميل.

وعزز الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية ليصل برنت إلى 116.53 دولار والخام الأمريكي إلى 112.63 دولار.

وبالنظر إلى حالة عدم اليقين التي تحيط بحظر محتمل للاتحاد الأوروبي على الواردات البترولية من روسيا، قفزت العقود الآجلة الأمريكية للبنزين خمسة في المئة.

وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظرا نفطيا على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا عندما تتجمع هذا الأسبوع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لسلسلة اجتماعات قمة تستهدف تشديد رد الغرب على موسكو.

وفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل قائمة إجراءات ضد روسيا، تشمل تجميد أصول بنكها المركزي.

ومع عدم ظهور دلائل تذكر على انحسار الحرب في أوكرانيا، عاد التركيز إلى ما إذا كان بمقدور السوق استبدال النفط الروسي الذي تشمله العقوبات.