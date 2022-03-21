شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 25 ألف رحلة سجلتها حركة الطيران بنهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن حركة الطائرات سجلت ارتفاعا ملحوظا بنهاية عام 2021، حيث تم تسجيل 25.2 ألف رحلة في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 10.6 ألف رحلة في شهر ديسمبر المناظر له عام 2020، بزيادة بلغت 14.6 ألف رحلة.

وأضافت بيانات الإحصاء، أن شهر نوفمبر الماضي أيضا سجل ارتفاعا ملحوظا، حيث سجلت حركة الطيران نحو 24.5 ألف رحلة، مقابل 9.7 ألف رحلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 14.8 ألف رحلة.

في نفس السياق، بلغ عدد ركاب الطائرات نحو 2.8 مليون راكب في شهر ديسمبر الماضي، مقابل مليون راكب فقط في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 1.8 مليون راكب، فيما بلغ عدد الركاب في نوفمبر الماضي نحو 3 ملايين راكب، مقابل 1 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 2 مليون راكب.

وحقق عدد ركاب الطائرات زيادة ملحوظة في شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل إجمالي عدد رحلات الطائرات نحو 20.7 ألف رحلة، ارتفاعا من 8.5 ألف رحلة في شهر سبتمبر المناظر له عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12.2 ألف رحلة.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن أغسطس الماضي سجل ارتفاعا أيضا بشكل ملحوظ في عدد رحلات الطيران، حيث شهد 19.8 ألف رحلة طيران، مقابل 7.8 ألف رحلة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 12 ألف رحلة.