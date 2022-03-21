شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب يرتفع 25 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1025 للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعها في التعاملات المسائية بقيمة 25 جنيها، بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1025 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب في التاريخ، في حين ارتفع السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1940 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم الآن

عيار 21 يسجل 1025 جنيها للجرام

عيار 18 يسجل 878 جنيها للجرام،

عيار 24 يسجل 1171 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8200 جنيها.

ويبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر حوالي 130 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، إذ قفز الذهب كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية وكذلك صعود أسعار الذهب في البورصات العالمية من 1925 إلي 1940 دولار

وتعتبر الأسعار المسجلة للذهب في مصر هي الأعلى في تاريخ المعدن النفيس سعر وتضطرب عمليات تسعير الذهب في الأسواق جراء تغير في سعر الدولار لأكثر من مرة على مدار تعاملات اليوم.