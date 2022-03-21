شكرا لقرائتكم خبر عن 468 ألف طن كمية البضائع المنقولة من السكك الحديدية يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغت كمية البضائع المنقولة عن طريق السكك الحديدية نحو 468.3 ألف طن في شهر يناير الماضي، ارتفاعا من 465.8 ألف طن في شهر يناير من عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت نحو 2.5 ألف طن، وفقا لبيانات النشرة المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقالت بيانات النشرة، إن كمية البضائع المنقولة في شهر ديسمبر السابق له قد سجلت 448.6 ألف طن، مقابل 445.7 ألف طن في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 2.9 ألف طن.

وكانت إيرادات السكك الحديد قد حققت ارتفاعا كبيرا في شهر ديسمبر الماضي، حيث بلغت نحو 276.4 مليون جنيه، مقابل 252.4 مليون جنيه في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 24 مليون جنيه.

وإجمالا سجلت إيرادات السكة الحديد ارتفاعا خلال النصف الأول من عام 2021، حيث بلغت نحو 1.5 مليار جنيه، بينما كانت 899.6 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت %67.5، مدفوعا بارتفاع عدد ركاب السكة الحديد خلال النصف الأول من عام 2021 مسجلاً 113.8 مليون راكب، مقابل 104.4 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع بلغت 9%.

وقدرت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 2.36 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 2.43 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها %2.8.