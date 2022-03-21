منها زيادة المرتبات والمعاشات.. رئيس الوزراء يعلن 8 قرارات هامة للتخفيف عن المواطنين

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، مساء الاثنين، عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وجاء القرارات التي أعلن عنها رئيس الوزراء كالتالي:

1- تبكير تطبيق زيادة الرواتب من أول أبريل بدلا من يوليو.

2- تبكير تطبيق زيادة المعاشات بدءا من أول أبريل بدلا من يوليو.

3- رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه.

4- إضافة 450 ألف أسرة جديدة للاستفادة من «تكافل وكرامة».

5- توفير احتياطي نقدي 130 مليار جنيه اعتبارًا من أبريل بدلًا من يوليو.

6- تثبيت الدولار الجمركي عند 16 جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج فى نهاية الشهر المقبل.

7- الدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.

8- حزمة تحفيزية لتنشيط البورصة المصرية لدعم وتشجيع الاستثمار فيها.