مدبولي: وضعنا سيناريو متشائم في حال استمرار الأزمة.. وبدء تطبيق زيادة الرواتب مطلع أبريل

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن العالم لا يرى مدى زمني لانتهاء الأزمة الحالية، متابعاً: "وضعنا سيناريو متشائم في حال استمرار الأزمة، كما أنه لابد من وضع سيناريو كامل لهذا الأمر."

وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مع طارق عامر محافظ البنك المركزي مساء الإثنين، إن المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية عمل على وضع وتنسيق كل الإجراءات التي تمكن مصر من الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، وأيضًا عمل على بعد اجتماعي وحماية للفئات.

وأضاف رئيس الوزراء: "حاليًا الأسعار زادت بنسب غير مسبوقة خاصة النفط والسلع تسبب في ضغط شديد على الموازنة".

وأعلن مدبولي أنه وفي إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، فقد تقرر "تبكير تطبيق زيادة الرواتب التي كانت مقررة في يوليو المقبل، لتبدأ بداية من أبريل، بتكلفة 8 مليارات جنيه."

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق على زيادة المعاشات بنسبة 15%؜ بداية من أبريل بتكلفة إضافية تصل إلى 8 مليارات جنيه.