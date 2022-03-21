محافظ البنك المركزي يتحدث عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، عن الهدف من قرارات رفع الفائدة على الجنيه.

وقال عامر، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مساء الإثنين، إن الإجراءات والقرارات التي اتخذتها لجنة السياسية النقدية كانت هامة للغاية، مشيراً إلى أن الردود الأفعال العالمية جيدة حتى الآن.

وأضاف محافظ البنك المركزي أن الهدف من القرارات التي اتخذتها اللجنة هو الحفاظ على المقدرات المالية لمصر، كما هدفها الحفاظ سيولة النقد الأجنبي وتأمين كافة احتياجات المصريين، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم حالياً جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد أن توفير السيولة للحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها مستقبلاً، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع متطلبات الدولة والأسواق وسد احتياجاتها، لافتا إلى أن حركة أسعار الصرف عكست الأوضاع النقدية والاقتصادية في العالم، باعتبار أن مصر جزء من هذا العالم.

ولفت طارق عامر إلى أن التطورات التي تشهدها دول العالم خلال العامين كانت صعبة للغاية، وكان لابد من اتخاذ قرارات للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية.