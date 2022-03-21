شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية: رفع أسعار الفائدة ضرورى لمعالجة التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن قيمة الأسهم ارتفعت اليوم بسبب التوقعات على خلفية قرارات الحكومة اليوم، مشيرًا إلى أن اليوم حدث تكالب على شراء الأسهم ما دفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للزيادة بنسبة 5%، متابعا: "لم يكن أحد يتوقع القرارات التى تمت على أسعار الفائدة وسعر الصرف".

وأضاف "ماهر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر قناة "الحياة"، أنه منذ الحرب الروسية الأوكرانية وهناك تذبذب شديد فى مؤشرات البورصات بشكل كبير، ولكن التأثير على البورصة المصرية كان طفيف، ولكن بعض زيادة معدلات التضخم بدأ التأثير.

وتابع:" زيادة أسعار الفائدة هى طريقة لمعالجة التضخم وكبح جماح الأسعار فى ظل الأزمنة الراهنة"، لافتًا إلى أن الدولة ستطلق حزمة من القرارات من أجل دعم البورصة المصرية.