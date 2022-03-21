شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 21-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة خلال الساعات الماضية وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه.



إيقاف تداول 15 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، إعمار مصر للتنمية، العامة للصوامع والتخزين، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أم بي للهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، تعليم لخدمات الإدارة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، آسيك للتعدين-اسكوم، النساجون الشرقيون للسجاد، البدر للبلاستيك، بنك قطر الوطني الأهلي، مصر للأسواق الحرة. إيقاف تداول 15 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، إعمار مصر للتنمية، العامة للصوامع والتخزين، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أم بي للهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، تعليم لخدمات الإدارة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، آسيك للتعدين-اسكوم، النساجون الشرقيون للسجاد، البدر للبلاستيك، بنك قطر الوطني الأهلي، مصر للأسواق الحرة.

البورصة تربح 31.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة خلال الساعات الماضية وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه. البورصة تربح 31.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة خلال الساعات الماضية وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.28%، والعرب على 13.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120.3 مليون جنيه، 132.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 137.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 369.4 مليون جنيه، 22.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.9%، ليغلق عند مستوى 11511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 13980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 4645 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1153 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- بنك قطر الوطني الأهلي بسعر إغلاق 19.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.88%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 4.280 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.83%.

- مجموعة طلعت مصطفى القابضة بسعر إغلاق 9.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.78%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.14%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 5.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.65%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 8.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.08%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.810 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.08%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.824 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%.