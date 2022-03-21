شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال زيارتها لمحافظة أسيوط، مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM، والتي تأتي في إطار التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، فما هي تلك المداس؟

س: ما هي مدارس STEM؟

ج: تعد المدرسة إحدى مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM، المنفذة في إطار الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ضمن اتفاقية التعليم الأساسي والتي تبلغ قيمة المنح الموجهة من خلالها نحو 124 مليون دولار منذ عام 2014، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم الفني، بهدف خلق قوى عاملة متعلمة تلبي احتياجات سوق العمل.



س: ما عدد المدارس المنفذة في محافظات الجمهورية؟ س: ما عدد المدارس المنفذة في محافظات الجمهورية؟

ج: مشروع مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ينفذ في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ 18 مدرسة في إطار التعاون المصري الأمريكي المشترك استفاد منها أكثر من 5000 طالب في إطار المرحلة الأولى من الاتفاقية.



س: لماذا تولي وزارة التعاون الدولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المدارس؟ س: لماذا تولي وزارة التعاون الدولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المدارس؟

ج: مدارس STEM تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري بالتعاون مع شركاء التنمية، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة للالتحاق بسوق العمل وتلبية متطلباته، وخلال 2021 فقط أبرمت الحكومة اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 2.47 مليار دولار مع شركاء التنمية لتنمية الاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والتعليم العالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومن أجل ضمان استدامة المشروع وتوفير الكوادر التعليمية المؤهلة للعمل في هذه المدارس، تم إنشاء دبلومة لمدة عام وبرنامج جامعي لمدة 4 سنوات في 5 جامعات حكومية من بينها جامعة أسيوط، لإعداد المعلمين المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ليكونوا قادرين على قيادة العملية التعليمية في مدارس STEM.

س: ما تفاصيل المنح التي تم توقيعها في هذا الإطار؟

ج: خلال نوفمبر الماضي وقعت الحكومة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 7 اتفاقيات منح، بقيمة 125 مليون دولار، فى إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائى، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية فى مختلف المجالات، وتتوزع الاتفاقيات التى تم توقيعها اليوم بواقع 17 مليون دولار موجهة لقطاع التعليم الأساسى، و31 مليون دولار لمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية، و4 ملايين دولار للتعاون المصرى الأمريكى للعلوم والتكنولوجيا، و13 مليون دولار لتحسين النتائج الصحية، و27 مليون دولار للحوكمة الاقتصادية، و5 ملايين دولار للأعمال الزراعية والتنمية الريفية، و28 مليون دولار لتحفيز بيئة التجارة والاستثمار فى مصر.

س: ما حجم التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ؟

ج: المحفظة الجارية للتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تسجل نحو مليار دولار بنهاية العام الماضي، بينما تبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية في قطاع التربية والتعليم والتعليم الفني نحو 684 مليون دولار.