شكرا لقرائتكم خبر عن جرام الذهب يسجل 1000 جنيه لعيار 21 لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 15 جنيها قبل قليل، بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1000 جنيه للجرام، وهو أعلى مستوى للذهب في التاريخ، في حين استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1925 دولارا وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم الآن

عيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام

عيار 18 يسجل 857 جنيها للجرام،

عيار 24 يسجل 1147 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 8000 جنيه.

ويبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر حوالي 105 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، إذ قفز الذهب كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية

شهد سعر المعدن النفيس مستويات غير مسبوقة وهي الأعلى تقريبا في تاريخ تسعير المعدن النفيس في مصر، حيث سجلت الأسعار مستوى يعتبر تاريخي للمعدن في سوق الصاغة، وتضطرب عمليات تسعير الذهب الآن في الأسواق جراء تغير في سعر الدولار .