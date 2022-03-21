شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الأثنين 21-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الأثنين مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وكان على رأسها قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بالإضافة إلى تسجيل البورصة المصرية أكبر زيادة لرأسمالها السوقي بقيمة 31 مليار جنيه، وأخبار أخرى وفقا لما يلي:

البورصة المصرية تسجل أكبر زيادة رأس مال سوقى فى تاريخها بقيمة 31 مليار جنيه

سجلت البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، أعلى زيادة في رأس المال السوقي في تاريخها بقيمة 31.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 739.766 مليار جنيه، وذلك في استجابة سريعة للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية اليوم، وذلك برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، والسماح بمزيد من الحركة والمرونة لسعر الصرف.

أسعار الذهب تقفز 22 جنيها وعيار 21 يسجل 972 جنيها لأول مرة فى التاريخ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 22 جنيها قبل قليل، بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 972 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب وقت صياغة هذه السطور، في حين استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1930 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.

البنك المركزى يقرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائى اليـوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب.

البترول: 71مليار متر مكعب كميات منقولة من الغاز الطبيعى بزيادة 10مليارات متر مكعب

تفقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مركز التحكم فى الشبكة القومية للغازات الطبيعية "ناتا" الممتدة على مستوى الجمهورية والذى تقوم بتشغيله الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو" وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للشركة تزامناً مع اليوبيل الفضى لتأسيسها.

إزاى تحسب الفائدة على شهادة الادخار الجديدة بعائد 18% لمدة عام

قرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.

وزير البترول: المنتجات البترولية المختلفة متوافرة عند مستويات آمنة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، للاطمئنان على توافر السلع البترولية محليا في ضوء موجة ارتفاع الأسعار العالمية، كنتيجة للأزمة الروسية- الأوكرانية.

البنك الأهلى المصرى وبنك مصر يصدران شهادة ادخار جديدة بفائدة 18%

قرر البنك الأهلى المصرى إصدار شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة السنوية 18%، حيث تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا.