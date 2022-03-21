شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الاثنين 21-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 21-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات الجلسة بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة خلال الساعات الماضية وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه.



إيقاف تداول 15 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهى؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، إعمار مصر للتنمية، العامة للصوامع والتخزين، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أم بي للهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، تعليم لخدمات الإدارة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، آسيك للتعدين-اسكوم، النساجون الشرقيون للسجاد، البدر للبلاستيك، بنك قطر الوطني الأهلي، مصر للأسواق الحرة. إيقاف تداول 15 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهى؛ اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، مدينة نصر للإسكان والتعمير، إعمار مصر للتنمية، العامة للصوامع والتخزين، أوراسكوم كونستراكشون بي أل سي، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أم بي للهندسية، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، تعليم لخدمات الإدارة، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، آسيك للتعدين-اسكوم، النساجون الشرقيون للسجاد، البدر للبلاستيك، بنك قطر الوطني الأهلي، مصر للأسواق الحرة.

البورصة تربح 31.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة خلال الساعات الماضية وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه. البورصة تربح 31.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، على خلفية القرارات الاقتصادية التي اتخذها الحكومة خلال الساعات الماضية وعلى رأسها رفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، وتحرك أسعار الدولار أمام الجنيه، وربح رأس المال السوقي نحو 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 696.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.43% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.28%، والعرب على 13.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.57%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120.3 مليون جنيه، 132.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 137.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 369.4 مليون جنيه، 22.2 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.9%، ليغلق عند مستوى 11511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 13980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 4645 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1153 نقطة.

وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.

صفقات كبرىأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، لعدد 40 مليون سهم للأولى بقيمة 12.4 مليون جنيه، 12 مليون سهم للثانية بقيمة 26.9 مليون جنيه، 20 مليون سهم للثالثة بقيمة 17.74 مليون جنيه. صفقات كبرىأعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركات أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، لعدد 40 مليون سهم للأولى بقيمة 12.4 مليون جنيه، 12 مليون سهم للثانية بقيمة 26.9 مليون جنيه، 20 مليون سهم للثالثة بقيمة 17.74 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 1000 سهم، 447.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس)، الشركة المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات 1000 سهم، 447.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية 450 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المطورون العرب القابضة، رواد السياحة-رواد 74 ألف سهم، 400 سهم، 92.8 ألف سهم، 133.7 ألف سهم، 410 ألف سهم، مليون سهم، 84.6 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 25500 سهم.

أسهم خزينة

أعلنت شركات راية القابضة للاستثمارات المالية، آسيك للتعدين-أسكوم، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء الأولى عدد 160 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، شراء الثانية 54 ألف سهم خزينة، تمثل 0.098% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة عدد 1.5 مليون سهم خزينة، شراء الرابعة 1.128 مليون سهم خزينة.





مصر الجديدة قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على بيع محفظة مالية (حوالة حق) تبلغ قيمتها الاسمية الإجمالية نحو 409 مليون جنيه وبقيمة حالية تبلغ حوالي 320 مليون جنيه للبنك المصري لتنمية الصادرات.





راية القابضة قالت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن مجلس الإدارة وافق على عرض الشراء المقدم من شركة باراديم لوجيستكس المحدودة للاستحواذ على حصة من أسهم شركة أسطول للنقل البري، وهي إحدى الشركات التابعة لراية، بسعر 4.94 جنيه بقيمة إجمالية للصفقة 266.6 مليون جنيه.





لجنة القيدقررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، الموافقة على نقل التعامل على أسهم شركة النيل لحليج الأقطان من نظام نقل الملكية إلى نظام القبول الألى للأوامر – (أوراق مالية غير مقيدة) لمدة 3 سنوات اعتبارًا من 4 أبريل عام 2022 إلى 3 أبريل عام 2025.