شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: نستهدف تعزيز الوعي المعرفي بأهم القضايا البيئية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، أنّ فعاليات أسبوع البيئة هذا العام تستهدف رفع حس المسؤولية لدى جميع مكونات المجتمع للمحافظة على البيئة وحمايتها، وتعزيز الوعـــي البيئـــي ونشر المعرفة بأهم القضايا البيئية، وتحفيـــز الالتـــزام البيئـــي وتشجيع السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، والاهتمام بالغطاء النباتي، والحياة الفطرية والبحرية، وإدارة النفايات.

وأوضح المهندس المشيطي بمناسبة تدشين فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، أن فعاليات وأنشطة الأسبوع التي انطلقت في جميع المناطق سيكون لها أثر إيجابي في ترسيخ الثقافة البيئية في المجتمع، وستسهم في تحقيق الأهداف المنشودة للمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية لبلادنا تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وكشف النائب عن إطلاق "هاكاثون البيئة" الذي يعتبر حدث جديد تنظمه الوزارة هذا العام يجتمع فيه ذو الاهتمام والمسؤولون والمختصون في القطاع البيئي لاستعراض التوجهات والتحديات والفرص والأولويات لتطوير قطاع البيئة، بمشاركة محترفي وهواة الحلول الرقمية والتقنيات الناشئة والحديثة.

ويجتمع المشاركون لتطوير مشاريع ومبادرات ومنصات وتطبيقات رقمية مبتكرة لإيجاد حلول تتسق مع التحديات والمستهدفات في المجال البيئي، داعيًا معاليه الراغبين إلى التسجيل والمشاركة في الفعالية حتى تاريخ 7 مايو 2022 عبر زيارة الرابط: https://hackathon.mewa.gov.sa/register ، وتقديم إبداعاتهم وابتكاراتهم البيئية.

وأفاد المهندس المشيطي أن أسبوع البيئة مناسبة مهمه لتأكيد جملة من المفاهيم أهمها أن حماية البيئة والمحافظة عليها واستدامتها هي مسؤولية مجتمعية يساهم فيها كافة فئات المجتمع، وليست مسؤولية مقصورة على جهة أو جهات بعينها

وأفاد بأن أسبوع البيئة يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، ورفاهية المجتمع، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وجودة الحياة، مشيراً إلى الوزارة تعمل من خلال استراتيجياتها وخططها ومبادراتها على تحقيق أعلى المستويات في المحافظة على البيئة والغطاء النباتي، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية غير المتجددة.

إضافة إلى تعظيم الاستفادة من المصادر المتجددة، والاعتماد على التقنيات الحديثة لرفع الجودة وكفاءة الأداء في القطاعات كافة، إلى جانب المحافظة على الحياة الفطرية والبيئة البحرية وإدارة النفايات.