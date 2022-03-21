شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال يعددون فوائد رفع الفائدة بنسبة 1% أبرزها السيطرة على التضخم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عدد رجال أعمال، من أهمية قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بما يسهم في مواجهة التداعيات السلبية للأوضاع الاقتصادية عالميًا، والسيطرة على التضخم، مشيرين إلى أن تحريك سعر صرف الجنيه سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية، من خلال زيادة تنافسية الأسعار خلال الفترة القادمة.

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار لجنة السياسات المالية بالبنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 1%، إيجابيًا لإعادة ضبط السوق المالي والوضع الاقتصادي داخل مصر، مضيفًا أن القرار جاء في توقيت هام لمواجهة الفترة التي نعيشها عالميًا في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة.

وأشار "الزيات"، في تصريحات، إلى أن القرار خطوة استباقية من البنك المركزي المصري لإعادة التوازن للسوق المالي والاقتصاد المصري بشكل عام للتخفيف من أثار وتبعات التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على الوضع العالمي.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الاقتصاد المصري لديه من المقدرة الكافية لامتصاص الزيادة في سعر العملة نسبة 10% خاصة وأن الاقتصاد المصري بداية من برنامج الإصلاح الاقتصادي استطاع أن يمتص أزمة عالمية مثل أزمة كورونا حيث أن لديه من الآليات ومن العوامل المساعدة التي تؤهله لأن يمتص الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن تحريك سعر العملة لها فوائد على الصادرات المصرية، حيث يسهم في تعظيم وزيادة الصادرات داخل الأسواق العالمية ويجعل لها قيمة تنافسية في الأسعار خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن أن الحكومة المصرية تتبع بعض السياسات التي تحاول من خلالها إعادة ضبط الأسعار في السوق وتشديد الرقابة خاصةً على المواد الغذائية والبضائع الاستهلاكية للمواطن العادي.

وقال الزيات، إن نتيجة لهذا القرار نتوقع استقرار بشكل كبير في القطاع المالي والمصرفي في مصر، مؤكداً في الوقت نفسه على أن الاقتصاد المصري قادر على امتصاص قرارات البنك المركزي المصري والتي تأتي دائما كخطوات استباقية لإعادة تهيئة المناخ المالي وجذب الاستثمارات إلى مصر.