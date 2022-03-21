شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تقفز 22 جنيها وعيار 21 يسجل 972 جنيها لأول مرة فى التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بحوالي 22 جنيها قبل قليل، بسبب ارتفاع سعر الدولار في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 972 جنيها وهو أعلى مستوى للذهب وقت صياغة هذه السطور، في حين استقر السعر العالمي للمعدن الأصفر عند 1930 دولار وهو سعر قابل للتغير بصورة مستمرة خلال الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم الآن:

عيار 21 يسجل 972 جنيها للجرام.

عيار 18 يسجل 833 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1111 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 7676 جنيها.

ويبلغ إجمالي ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر حوالي 77 جنيها في كل عيار من الأعيرة المتداولة في الأسواق، إذ قفز الذهب كنتيجة طبيعية لزيادة أسعار الدولار في البنوك والمصارف الرسمية.

وشهد سعر المعدن النفيس مستويات غير مسبوقة وهي الأعلى تقريبا في تاريخ تسعير المعدن النفيس في مصر، حيث سجلت الأسعار مستوى يعتبر تاريخي للمعدن في سوق الصاغة، وتضطرب عمليات تسعير الذهب الآن في الأسواق جراء تغير في سعر الدولار مرتفعا 1.74 قرش، وهو ما أثر بقوة على تداول الذهب.

أعلنت شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب في مصر مرتبط بالبورصة العالمية، لكن هناك عدة معايير تؤثر على الأسعار في مصر حاليًا، حتى لو لم نشهد تطور في السعر العالمي، وأن أهم هذه العوامل هو سعر الدولار بالأسواق المصرية وعوامل العرض والطلب وحجم المعروض من الذهب وكذلك حجم الاستيراد.