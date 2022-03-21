شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البورصة يحقق أعلى مستوى صعود فى 2022.. ورأس المال يربح 31مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي المؤشرات مدفوعة بمشتريات المؤسسات المحلية، وحقق المؤشر الرئيسي أعلى مستوى صعود في عام 2022 بنسبة 4.9%، وربح رأس المال السوقي نحو 31.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 739.766 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.9%، ليغلق عند مستوى 11511 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 13980 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة.