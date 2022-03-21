الدولار يواصل الارتفاع ويتخطى 18 جنيهاً

الشارقة - اميمة ياسر -

أفاد موقع "مصراوي" بأن سعر الدولار قد ارتفع في عدد من البنوك خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليتجاوز حاجز الـ 18 جنيهًا، بزيادة نحو 2.5 جنيه مقارنة بمستواه أمس الأحد.

وارتفع سعر الدولار في بنك القاهرة إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية إلى 18.17 جنيه للشراء، و18.27 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدولار ارتفاعًا منذ بداية اليوم حتى الآن أكثر من 15%.

وكان البنك المركزي المصري قد قرر رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% بشكل مفاجئ وذلك في اجتماع استثنائي اليوم الاثنين للجنة السياسة النقدية.

وطرح بنكا الأهلي المصري ومصر شهادة جديدة أجل عام بعائد 18% سنويا ويصرف بدورية شهرية.