بعد قرار المركزي بشأن الفائدة .. قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - قفزة في سعر الذهب اليوم مع إعلان البنك المركزي زيادة سعر الفائدة 1% وتحرك سعر الدولار محليا أمام الجنيه المصري ساهم في ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 21-3-2022 في بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة المحلية بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية للمعادن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية لأسبوعها الرابع.

وشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات، ليصل سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارا في الوجهين البحري والقبلي الآن نحو 894 جنيها للجرام، بعد ثباته علي مدار يومين في تعاملات أمس التى سجلت 891 جنيها، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار.

ى التقرير التالي برصد أسعار الذهب اليوم في مصر الإثنين 21-3-2022

سعر جرام الذهب عيار 24 (1023 جنيها)

وقال بعض تجار الذهب إن سعر جرام الذهب عيار 24 صعد مجددا خلال التعاملات الآن ليبلغ 1023 جنيها، علمًا بأنه العيار الأعلى سعرا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (894 جنيها)

فيما سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 ارتفاع بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 894 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (768 جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل تكلفة محليا ليبلغ 768 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (7152 جنيها)

وكسب الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 24 جنيها نحو 7152 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 31713 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.